La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que dirige Hugo Russo, formalizó una presentación ante el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Trabajo, solicitando la convocatoria para dar continuidad a la discusión paritaria 2025 y la apertura de la negociación 2026.

Según informaron desde el gremio, tras la última reunión realizada el 22 de diciembre, quedaron “a la espera de una nueva convocatoria que debía ser cursada en estos primeros días de enero, pero que todavía no se concretó, generando una gran preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales”.

Cabe recordar que el último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre).

“Esta situación se da en un contexto de avance sostenido de la inflación, que impacta de manera directa y severa en el poder adquisitivo de los salarios. Desde la AJB se reclamó no solo la reapertura de la discusión salarial, sino también el tratamiento de todos los temas que forman parte de la agenda del sector”, señalaron.

El gobernador Axel Kicillof convocó a los gremios en diciembre, previo a Navidad, en respuesta a los reiterados reclamos formulados por la totalidad de los estatales bonaerenses respecto de la continuidad de la negociación paritaria salarial.

Durante la reunión, el Poder Ejecutivo confirmó que *la paritaria 2025 continúa abierta* y que la convocatoria para retomar las negociaciones se realizará durante el mes de enero conjuntamente con la apertura 2026.