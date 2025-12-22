El gobernador Axel Kicillof recibió hoy junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, a los representantes de todos los gremios de la provincia, donde se informó que la paritaria continuará abierta y se retomará en enero.

En la reunión se expuso “la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional”. “La Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales. A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones”, detallaron desde la Gobernación.

Cabe recordar que los gremios estatales, docentes y judiciales venían solicitando una reapertura “urgente” de las negociaciones para poder “recuperar poder adquisitivo” perdido ante la inflación. El último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre).

En ese marco, el Gobierno de la Provincia mantuvo “su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial.”

Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.

Participaron también por el Ministerio de Economía el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y la directora de Gestión de la Negociación Colectiva, Valeria Cortez; y por la Secretaría General de Gobierno, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris.