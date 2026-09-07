La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se sumó al reclamo que ya hizo un sector de los trabajadores estatales para que el Gobierno de Axel Kicillof convoque al reinicio de las paritarias.

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Lo hizo por escrito ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y con el objetivo de discutir un nuevo aumento para octubre.

La organización, dirigida por Hugo Russo, señaló que la reanudación de las negociaciones había quedado acordada durante la última reunión paritaria de julio, por lo que ahora busca que el Ejecutivo convoque nuevamente a las partes para revisar la evolución de los salarios.

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“Desde la AJB se impulsará fundamentalmente, en esta nueva instancia de negociación, una nueva recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores judiciales frente a la persistencia del proceso inflacionario y el aumento sostenido del costo de vida. Asimismo, se reclamará avanzar en el tratamiento de los distintos temas que integran la agenda laboral y salarial del sector”, se indicó.

En el último acuerdo, Provincia y el sindicato aprobaron una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto.

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Aquel entendimiento también contempló una revisión para este mes, por lo que los distintos sindicatos comenzaron a reclamar la reapertura de la discusión salarial.