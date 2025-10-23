El gremio que tiene como secretario general a Hugo Russo busca darle continuidad a la Paritaria 2025 para los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido se expresaron ayer desde ATE en el caso de los estatales.

Ads

En ese sentido, el pedido se realiza en un contexto económico “difícil y preocupante” donde la aceleración de la inflación sigue disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios.

La solicitud se fundamenta en el compromiso asumido en la última negociación salarial de agosto, en la cual se había fijado la reapertura de la paritaria para el mes de octubre.

Ads

El reclamo llega luego del último acuerdo alcanzado a mediados de agosto, cuando los gremios estatales y la Provincia pactaron un aumento del 5% escalonado, distribuido en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, respecto de los haberes de julio.

Cabe mencionar que durante el último informe, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) registró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró una inflación del 2,1% para el mes de septiembre.

Ads