La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), le envió una carta al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, advirtiendo que resulta “imperiosa” la necesidad de una convocatoria para negociar una mejora salarial.

Esta entidad, cuyo secretario general es Julio Castro, se sumó al reclamo por la reapertura de las paritarias del sector público como al que ya había hecho la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y también al pedido de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

En su carta, la entidad explica que si bien las negociaciones debieron retomarse a fines de octubre, dejó pasar la fecha porque era “oportuno” esperar a que se hubieran celebrado las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Si bien es de público conocimiento que los índices inflacionarios mensuales se han ido reduciendo, también es cierto que el salario no puede no tener en forma inmediata un ajuste acorde a dichos índices más algún punto de recuperación por lo perdido”, dice la misiva, firmada por el secretario general Castro, además del secretario gremial, Pedro Fernández, y el secretario adjunto, Miguel Zubieta.

“Es en tal sentido que se torna imperiosa la urgente convocatoria que desde esta Federación solicitamos”, concluye la FEGEPPBA.

