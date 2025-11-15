Tras los pedidos de reapertura, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva negociación paritaria, luego del último acuerdo que había sido alcanzado en agosto.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación. FEGEPPBA y UPCN también habían hecho el pedido.

La reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo -en 7 entre 39 y 40, La Plata- este martes próximo a las 17.15.

La convocatoria, se extendió al resto de los gremios con representación entre los trabajadores de la Ley 10.430. En la reunión habrá dos representantes de cada gremio: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y ATE.

Las negociaciones entraron en un impasse tras el último acuerdo de 5% escalonado acordado a mediados de agosto. Aquel acuerdo incluyó un incremento del 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio. El aumento acumulado anual, entre enero y octubre llegó al 25,9%.

Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria.

