Paritarias bonaerenses: Provincia reabre la negociación y convocó a gremios de estatales
La primera cita será el martes 18 en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Las organizaciones sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria.
Tras los pedidos de reapertura, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva negociación paritaria, luego del último acuerdo que había sido alcanzado en agosto.
“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación. FEGEPPBA y UPCN también habían hecho el pedido.
La reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo -en 7 entre 39 y 40, La Plata- este martes próximo a las 17.15.
La convocatoria, se extendió al resto de los gremios con representación entre los trabajadores de la Ley 10.430. En la reunión habrá dos representantes de cada gremio: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y ATE.
Las negociaciones entraron en un impasse tras el último acuerdo de 5% escalonado acordado a mediados de agosto. Aquel acuerdo incluyó un incremento del 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio. El aumento acumulado anual, entre enero y octubre llegó al 25,9%.
Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria.
