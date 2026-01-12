En medio de los reiterados pedidos de reapertura de las negociaciones paritarias por parte de los trabajadores de la administración pública bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof convocó para este martes a los distintos gremios tal y como se había comprometido en la reunión celebrada en diciembre, previo a la Navidad.

Es así que se sentarán a la mesa de negociación los trabajadores comprendidos bajo la ley 10.430, los docentes y judiciales, quienes recibieron en noviembre el último porcentaje del incremento acordado. La cita con docentes es a las 13 horas y con estatales a las 14 horas.

Cabe recordar que el último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). En los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

“Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados”, dijo Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al conocer el llamado a reunión que será en la sede del Ministerio de Trabajo.

