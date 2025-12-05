Así como lo hicieron los estatales, la Asociación Judicial Bonaerense realizó una presentación ante el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, solicitando de manera urgente una nueva convocatoria para dar continuidad a la discusión paritaria 2025.

Ads

La última reunión fue el 20 de noviembre donde el gremio quedó a la espera de una nueva convocatoria que había sido anunciada para los días subsiguientes.

El nuevo encuentro paritaria todavía no se concretó “generando una profunda preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales”, remarcaron desde el gremio que conduce Hugo Russo.

Ads

“Esta situación se da en un contexto de avance sostenido de la inflación, que impacta de manera directa y severa en el poder adquisitivo de los salarios”, señalaron.

Por último desde el gremio se reclamó “no sólo la reapertura de la discusión salarial, sino también el tratamiento de todos los temas que forman parte de la agenda del sector como las subcategorías para los cargos con menor antigüedad del escalafón y para jubilados y pensionados, entre otros temas”.

Ads