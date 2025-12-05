La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le solicitó mediante una nota al Ministerio de Trabajo bonaerense que reabra la discusión paritaria. El pedido se da luego de que la Legislatura aprobara el proyecto de Endeudamiento enviado por el gobernador Kicillof y de que los sindicatos organizaren una conferencia de prensa solicitando a los legisladores la aprobación de la medida.

Ads

A través de un comunicado, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, precisó que considera “necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento".

"Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”, recalcó.

Ads

En los considerandos del texto, desde el sindicato destacaron “desde nuestra organización entendemos indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto, entre el Estado provincial y los sindicatos, para sostener una paritaria abierta y permanente, que nos permita actualizar los haberes de las y los estatales bonaerenses, con el objeto de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación, pero además, logremos recuperar poder adquisitivo salarial”.

Cabe recordar que el último encuentro paritario fue el pasado 18 de noviembre donde no hubo oferta salarial.

Ads

Allí ATE exigió además agilizar el proceso de pase a planta permanente en todas las jurisdicciones de la Administración Pública Provincial, entre otro reclamos.

Durante esa reunión, ATE solicitó de forma inmediata que se avance en la reducción de las jornadas laborales sin pérdida de poder adquisitivo, sosteniendo firmemente que, mientras en el mundo del trabajo se reducen las jornadas de trabajo, en la provincia de Buenos Aires es necesario retomar ese camino.