El conflicto entre los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte de Justicia escala y tras la falta de respuestas a los reclamos planteados el gremio anunció la continuidad del plan de lucha con una medida de fuerza.

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Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmaron que el miércoles 15 de abril se llevará adelante una nueva jornada de protesta que incluirá un paro total y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 12 horas.

La medida afectará la actividad en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

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La profundización del conflicto tiene como eje central la exigencia a la Corte de soluciones en temas de su exclusiva competencia, enfocados en el mejoramiento de la carrera judicial y la recomposición de los haberes.

Según manifestaron desde la AJB, el deterioro salarial requiere “respuestas inmediatas”. Entre los principales reclamos de los judiciales ante el tribunal están en el de la carrera Judicial, donde exigen la implementación de la subcategoría E para trabajadores con menos de 10 años de antigüedad y el pago de la permanencia en todos los cargos del escalafón, y la demanda de una solución definitiva para que jubilados y pensionados puedan percibir las subcategorías correspondientes al Acuerdo 4093.

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Por otro lado reclaman sobre mesas técnicas. En ese sentido, solicitan la institucionalización de la mesa técnica de carrera judicial para reformas integrales y la creación de una mesa específica para abordar los graves problemas de infraestructura que afectan a las dependencias. También piden por la cobertura de todos los cargos vacantes en las dependencias judiciales, respuestas ante los episodios de inseguridad en las sedes judiciales y solicitan el respeto de la jornada laboral establecida.