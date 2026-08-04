Después de cuatro días de parálisis total en los puertos del país, representantes del Gobierno y del practicaje llegaron a un acuerdo que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio. De esta forma, se retomarán de inmediato las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas.

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En dicho acuerdo, donde no participó el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger impulsor del Decreto 690/2026, se anticipó la suspensión de la aplicación de la mencionada medida que desreguló el servicio de practicaje e impulsó el conflicto.

Además, el entendimiento establece la creación de una mesa de trabajo para renegociar los puntos más controvertidos de la norma.

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El Decreto 690/2026 derogó el reglamento vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

Entre los cambios más cuestionados por el sector figuraban la eximición de contratar prácticos para capitanes extranjeros con experiencia, la ampliación de las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, la eliminación del límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y la habilitación a Prefectura Naval para prestar el servicio en competencia directa con los profesionales privados.

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La respuesta a ese cambio fue un paro por tiempo indeterminado de los prácticos. Al carecer de las herramientas para dictar una conciliación obligatoria, la Prefectura Naval intimó a los mismos a retomar las tareas y hoy el gobierno amenazó con sanciones. Finalmente, llegó el acuerdo.