El comercio exterior argentino sufre a partir de este lunes una fuerte paralización como consecuencia de una protesta por tiempo indeterminado de los profesionales encargados de guiar a las embarcaciones en ríos, canales y accesos portuarios.

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El conflicto se desencadenó a raíz de una iniciativa promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, que busca modificar el régimen del servicio de practicaje y baquía.

La medida oficial establecida por Decreto 690/2026, modifica un esquema regulatorio vigente desde 1991. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca reducir costos y aumentar la competencia en una actividad que considera excesivamente regulada.

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Los prácticos, por su parte, argumentan que el nuevo régimen podría poner en riesgo la seguridad de la navegación. Reclaman la apertura de una mesa de negociación en la que participen el Gobierno, los profesionales del sector, las agencias marítimas y los usuarios del servicio.

Puerto Rosales.

El cese de actividades de prácticos, pilotos y baqueanos dejó unos 140 buques a la espera de asistencia. La medida frenó embarques de granos, combustibles y otras mercaderías. Ante la paralización, la Prefectura Naval Argentina comenzó a entregar intimaciones individuales para que los profesionales habilitados retomen inmediatamente sus tareas. El Gobierno sostiene que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advierte que su interrupción podría derivar en sumarios administrativos y denuncias penales.

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La falta de prácticos afectó las operaciones en algunos de los principales complejos portuarios del país. Quedaron demorados embarques de granos, combustibles y otras mercaderías, con especial impacto en la Vía Navegable Troncal y en las terminales vinculadas con el complejo agroexportador del Gran Rosario. También se registraron inconvenientes en los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.

La continuidad de la protesta podría provocar incumplimientos contractuales, mayores costos logísticos y dificultades de almacenamiento en plantas industriales. Además, algunas operaciones comenzaron a ser desviadas hacia Montevideo y puertos del sur de Brasil.

Qué cambia con el decreto

La nueva normativa establece un registro abierto de prácticos habilitados bajo administración de la Prefectura Naval Argentina y permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores.

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Además, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y establece que la ANPYN fijará tarifas máximas. También obliga a publicar los precios para favorecer la competencia.

El decreto elimina, a su vez, la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante determinados recorridos, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales y amplía las situaciones en las que algunos buques pueden quedar exceptuados de contratar el servicio obligatorio.

La reforma también incorpora mecanismos destinados a garantizar la continuidad de la actividad en situaciones excepcionales.