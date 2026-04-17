Después de dos semanas de tensión en el noroeste bonaerense, los transportistas autoconvocados de General Villegas levantaron el paro que mantenían a la vera de la ruta y volvieron a la actividad, tras aceptar un aumento del 14% en la tarifa.

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El conflicto había comenzado días atrás, cuando el sector decidió dejar de trabajar y concentrarse en el cruce de las rutas nacionales 188 y 33, en reclamo de una actualización del 25% en los valores de referencia. El principal argumento era el impacto de los costos, sobre todo del combustible, que venía dejando atrasada la rentabilidad de los viajes.

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Según informó el medio local Distrito Interior, durante 15 días los camioneros permanecieron en el lugar, visibilizando el reclamo pero sin cortes ni hechos de violencia, en una modalidad que buscaron sostener como forma de presión.

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La definición llegó este jueves, en una asamblea realizada a las 16 horas, donde se puso sobre la mesa el único escenario posible: no había una nueva oferta. En ese contexto, por mayoría resolvieron aceptar la tarifa CATAC vigente a abril de 2026, que implica un incremento del 14%, y levantar la medida.

Tras la votación, comenzó la desconcentración en las banquinas, cerrando así un conflicto que se extendió más de lo previsto y que mantuvo en vilo a la actividad del transporte en la región.

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El referente del sector, Jesús Luna, valoró que la protesta se haya desarrollado en “absoluta armonía” y dejó abierta la puerta a lo que viene: seguir organizados para evitar que la tarifa vuelva a quedar desfasada frente a los aumentos de los insumos.

Con el acuerdo ya sellado, desde este viernes los transportistas retomaron el trabajo, aunque con un resultado que quedó lejos del reclamo inicial.