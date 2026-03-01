El paro docente del lunes 2 de marzo ya es un hecho en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país. Aunque el gobierno de Axel Kicillof convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo, los gremios ratificaron la medida de fuerza y el inicio del ciclo lectivo 2026 no será normal.

La convocatoria oficial llegó después del rechazo generalizado a la última oferta salarial: un aumento del 3% para febrero, considerado insuficiente por los sindicatos docentes y estatales. Previamente, la Provincia había propuesto una suba del 2%, también descartada en la negociación.

En términos concretos, el 3% implicaría apenas un 1,5% efectivo sobre el salario actual, ya que en febrero dejará de abonarse el retroactivo percibido el mes anterior. Ese punto fue clave para el rechazo gremial.

Paro nacional docente: la medida que golpea el inicio de clases

El conflicto no es solo bonaerense. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) definió un paro nacional docente por 24 horas para el lunes 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo.

La decisión fue adoptada en el Congreso de la entidad y forma parte de un plan de lucha que incluye movilizaciones durante marzo. Entre los reclamos centrales figuran:

Convocatoria a la Paritaria Nacional Docente .

. Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) .

. Aumento salarial que supere la inflación.

Mayor presupuesto educativo.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, ratificó el “estado de alerta y movilización” y cuestionó el impacto del ajuste sobre la educación pública.

En paralelo, gremios docentes nucleados en la CGT también confirmaron su adhesión, pese a la convocatoria nacional a discutir salarios.

Provincia de Buenos Aires: rechazo a la oferta y diferencias internas

En territorio bonaerense, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó el paro del lunes, lo que impedirá el normal inicio de clases por primera vez desde que Kicillof asumió la gobernación.

Sin embargo, el conflicto dejó expuestas diferencias internas. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) sostuvo que el del lunes es un “paro provincial” vinculado a la paritaria trabada con la Provincia, mientras que Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) lo enmarcó dentro del paro nacional contra el ajuste del presidente Javier Milei.

Desde Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) confirmaron la adhesión y reclamaron la devolución de fondos nacionales, señalando que el FONID representaría hoy cerca del 15% del salario docente.

Estatales y judiciales también paran

El conflicto se amplió en las últimas horas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció paro y movilización, denunciando pérdida de poder adquisitivo y recorte de fondos nacionales a la Provincia.

También la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó medidas de fuerza y reclamó una propuesta salarial que permita equiparar la inflación de 2026 y recuperar lo perdido en 2025.

Desde los gremios advierten que la Provincia enfrenta fuertes restricciones presupuestarias producto de la caída de la actividad económica y la quita de recursos nacionales.

La reunión clave del 4 de marzo

La nueva convocatoria paritaria del miércoles 4 de marzo aparece como el intento oficial para destrabar el conflicto. Sin embargo, el paro del lunes ya está confirmado y marcará el inicio del ciclo lectivo con escuelas afectadas en gran parte del territorio bonaerense.

La discusión salarial se da en un escenario complejo, con alta inflación acumulada, deterioro del poder adquisitivo y disputa política entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

Por ahora, el panorama es claro: habrá paro docente el lunes 2 de marzo, y el conflicto salarial seguirá en el centro de la agenda educativa y política.