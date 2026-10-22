La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lleva adelante este jueves 22 de octubre la primera jornada de un paro de 48 horas, aunque la fecha de la segunda jornada todavía debe ser definida por el Consejo Directivo del sindicato. La medida fue resuelta por el congreso extraordinario de la organización, luego de que sus delegados rechazaran la última oferta salarial del Gobierno provincial.

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La propuesta contempla un aumento del 6%, distribuido en dos tramos del 3% para octubre y noviembre. Sin embargo, para Olivera, el incremento resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo. En una entrevista con el programa Palabras Más, Palabras Menos, de FM 103.5, la dirigente afirmó: “Hoy empatarle a la inflación es perder; lo que los docentes quieren y por lo que nosotros luchamos es por una verdadera recomposición de salario, y esta oferta no alcanza de ninguna manera”.

Según explicó, el aumento representa una suba mensual de $27.541 para esos dos meses. Con la propuesta, el salario de un maestro de grado que recién se inicia queda en $945.980, mientras que el de un docente con diez años de antigüedad alcanza los $1.049.132.

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El rechazo de la FEB la dejó como el único gremio del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que no aceptó la oferta. SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP dieron su aval al acuerdo.

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El lunes 19 de octubre, durante su conferencia de prensa semanal, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, agradeció la “colaboración, entendimiento y comprensión” de los representantes gremiales que aceptaron el aumento del 6%. El funcionario destacó el acuerdo alcanzado en un contexto de dificultades económicas y financieras para la Provincia y confirmó que la paritaria se reabrirá en diciembre.

La decisión de la FEB generó cuestionamientos dentro del Gobierno bonaerense. Según publicó el diario El Día, desde la Provincia reprocharon que el sindicato convocara al paro luego de que los otros gremios aceptaran el aumento, con el argumento de que los docentes cobrarán igualmente la mejora acordada. “Se hacen los picantes con el aumento en el bolsillo”, fue la frase que, de acuerdo con ese medio, utilizaron funcionarios provinciales.

Consultada sobre esas declaraciones por 221 Radio, Olivera las calificó de “desafortunadas” y rechazó que el gremio busque confrontar con el Ejecutivo. “Nuestra organización nunca ha sido picante, como dice el gobierno, ni nos hacemos los picantes”, respondió.

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La titular de la FEB también defendió el mecanismo de consulta a las bases que derivó en la medida de fuerza. Sostuvo que las decisiones sobre las propuestas salariales corresponden a los docentes y no a las conducciones sindicales. Según explicó, los delegados que participaron del último congreso llevaron los mandatos surgidos de las bases y resolvieron rechazar la oferta por unanimidad.

Además del reclamo salarial, la FEB señaló problemas vinculados con la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo. El sindicato también reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una mayor inversión educativa y la protección de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Desde la Provincia insisten en que la negociación salarial con los gremios bonaerenses volverá a abrirse en diciembre.