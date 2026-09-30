Los docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron para este jueves 1 de octubre un paro en reclamo de mayor seguridad dentro de las aulas y en medio de los últimos casos de violencia contra maestros que se registraron en el territorio.

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Así lo decidió el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los gremios FEB, Suteba, Udocba y Amet, y que realizarán una medida de fuerza de 24 horas que impactará en las escuelas públicas de la provincia.

La medida se tomó además en medio del creciente reclamo por un llamado a negociar paritarias salariales, para obtener un aumento que permita “recuperar el poder adquisitivo, erosionado por la política económica nacional”.

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El último caso en Trenque Lauquen

Una docente sufrió una agresión por parte del padre de un alumno quien le fracturó la muñeca. El hecho de violencia ocurrió a la salida de la escuela de su hijo tras perseguirla con el auto. La docente agredida hizo la denuncia.

Gremios locales anunciaron un paro y movilización en repudio a esta acción y para reclamar mayor seguridad para quienes desarrollan la tarea de enseñar en el distrito.

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