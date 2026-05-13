Los choferes de la línea 148 volvieron a denunciar incumplimientos de la empresa Misión Buenos Aires y este miércoles 13 de mayo el servicio amaneció paralizado. Aunque los trabajadores habían acordado circular con normalidad hasta una reunión prevista para el mediodía, aseguran que no los dejaron ingresar a las cabeceras para iniciar los recorridos.

Ads

La medida afecta a miles de usuarios bonaerenses que utilizan diariamente la línea 148 para viajar entre distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. La línea conecta Plaza Constitución con localidades del sur bonaerense como Avellaneda, Quilmes, Bernal, Florencio Varela y San Francisco Solano, siendo utilizada especialmente por trabajadores y estudiantes.

Según denunciaron los delegados, la nueva operadora de la línea incumple el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Los reclamos incluyen demoras en el pago de salarios y graves problemas de infraestructura en las terminales.

Ads

Puede interesarte

“Les recordamos a todos los trabajadores que se encuentren en cabeceras y las mismas no cuenten con baño, deberán dirigirse a las instalaciones de la empresa a realizar sus necesidades”, expresaron los delegados en un comunicado difundido en las últimas horas.

Desde las redes oficiales de la línea habían informado previamente que el servicio iba a funcionar normalmente este miércoles mientras continuaban las negociaciones. Sin embargo, durante la madrugada y primeras horas de la mañana los choferes denunciaron que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo y el conflicto volvió a escalar.

Ads