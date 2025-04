Luego de meses de reclamos, este miércoles, tras la fallida negociación con los empresarios, la Unión de Transporte Automotor (UTA) anunció una medida de fuerza a nivel nacional para el próximo 6 de mayo. Así lo confirmó el titular del gremio, Mario Caligari, quién manifestó respecto a la falta de acuerdo: “Nosotros, siendo una actividad privada, discutimos con los privados. Y discutir con los privados es muy, muy difícil, les garantizo que es muy difícil”.

El paro será por 24 horas y afectará a los servicios urbanos y suburbanos de corta, media y larga distancia. La decisión llega luego de que las cámaras ofrecieran solo un 6% de aumento a pagar en el mes de junio y julio. que correspondería a febrero, marzo y abril. En concreto, al pedido del gremio de igualar la inflación, la oferta de la empresas fue del 1%. Cabe destacar que el último aumento percibido por el sector fue otorgado en diciembre del año pasado.

En referencia a porqué la medida de fuerza es a nivel nacional, Caligari explicó que de la discusión participaron también las cámaras empresarias que representan al interior del país, “y hubo un fracaso en la negociación, con lo cual lo hace en todo el país”. Y agergó: “Todas las paritarias ofrecen lo mismo. Hay una acción en común por parte de las cámaras empresarias donde se ponen de acuerdo y el ofrecimiento es genérico para todos”.

“Nosotros no somos trabajadores del Estado, somos trabajadores en actividad privada. La responsabilidad de atender el reclamo salarial es de los sectores empresarios. Punto”, sentenció el titular de ATE en diálogo con Urbana Play. En cuanto al planteo de las cámaras empresariales sobre la imposibilidad de enfrentar aumentos dado que no pueden aumentar el boleto y tampoco reciben subsidios, Caligari fue contundente: “Es un problema de los empresarios con el gobierno, no es de los trabajadores. Vuelvo a insistir, no somos trabajadores del Estado, somos trabajadores de una actividad privada”.

Y subrayó: “Nosotros no somos financistas de nadie y más con la inflación que tenemos. Entonces, la realidad es que somos el jamón del sándwich junto con el público usuario, estamos financiando nosotros la deuda de todos los empresarios o el déficit que tienen los mismos”. Y añadió: “Lo único que pretenden siempre es que nosotros como trabajadores financiemos y seamos siempre la carga a cubrir. Esta es una costumbre ya que viene de muchos años, donde en la discusión paritaria lo primero que tienen es el no antes de decir cualquier cosa, ni siquiera buen día, no, por las dudas”.

“Lo que estamos pidiendo es igualar la inflación, nada más. Es lo mínimo que estamos pidiendo, queremos es la recomposición salarial. No lograr los aumentos es desmejorar la calidad de vida que ya tenemos, que es bastante baja. Con lo cual se hace muy difícil, a todos los trabajadores se les hace muy difícil”. En ese marco, detalló que el sueldo inicial de bolsillo de un chofer que recién ingresa es de 1.100.000 al que se le agrega el 1,5% por año de antigüedad.

“No es desmedido lo que pedimos, lo que es desmedido es la crueldad con la cual después de tantos meses de discusión nos llevan a tener que hacer una medida de fuerza y sabemos lo que genera una medida de fuerza de colectivos en todo el país. Aproximadamente en todo el país se mueven 19 millones de pasajeros diarios, con lo cual genera un inconveniente, lo tenemos bien claro, pero no nos quedan otras respuestas lamentablemente.”, concluyó Caligari.