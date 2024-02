Los gremios alineados con la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció la convocatoria a un paro nacional docente, el próximo lunes 4 de marzo.

El anuncio fue formulado por los representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Estuvieron acompañados por Pablo Moyano y Carlos Acuña, co-secretarios generales de la CGT.

La convocatoria a la medida de fuerza se produce un día después de arrancar formalmente las clases en medio de un paro nacional convocado por CTERA en ocho distritos.

El Gobierno y gremios docentes se encontraron en la Secretaría de Trabajo en el llamado a una paritaria nacional, pero no hubo acuerdo. Desde las representaciones sindicales ya habían advertido que no solo se debe discutir un nuevo piso salarial a nivel nacional, que hoy ronda los $250 mil, sino también los recursos de Nación destinados a garantizarlo, como el Fondo de Incentivo Docente que no fue prorrogado.