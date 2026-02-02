El sindicato ferroviario La Fraternidad confirmó un paro total de trenes por 24 horas para el jueves 5 de febrero, tras rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno y las empresas del sector. La medida impactará en los servicios de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los trenes de larga distancia y parte del transporte de cargas a nivel nacional.

Ads

La decisión fue anunciada por el secretario general del gremio, Omar Maturano, luego del fracaso de las negociaciones paritarias con Trenes Argentinos y Belgrano Cargas. Según informó el sindicato, la oferta oficial consistió en incrementos del 1% y 2%, porcentajes que consideraron “inaceptables” frente a la inflación acumulada.

En un comunicado, La Fraternidad calificó la propuesta como una “burda oferta” y remarcó:

Ads

“Los trabajadores no aceptamos limosnas”.

Qué servicios estarán afectados por el paro de trenes

Durante la jornada del jueves no circularán trenes en las siguientes empresas y líneas:

Trenes Argentinos Pasajeros (servicios metropolitanos y de larga distancia).

(servicios metropolitanos y de larga distancia). Belgrano Cargas , en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín .

, en las líneas . Metrovías S.A.

Ferrovías SAC.

La medida afectará de manera directa a millones de usuarios, especialmente en el AMBA, donde el tren es uno de los principales medios de transporte diario.

Ads

Duras críticas por salarios y seguridad ferroviaria

Además del reclamo salarial, Maturano apuntó contra el estado de las vías y del material rodante, y denunció una falta de inversión en el sistema ferroviario. En declaraciones radiales, aseguró que existe una “falta de seguridad y desidia” por parte del Gobierno.

“Todas las vías están mal. En algunos tramos los trenes deberían circular a velocidades mínimas para no provocar accidentes”, afirmó.

El dirigente también sostuvo que los trenes de carga “descarrilan varias veces por día” y que los costos de reparación superan los ingresos del propio sistema ferroviario.

“Durante un año perdimos entre el 50 y el 60% del salario”, agregó.

Posibles nuevas medidas de fuerza

Desde La Fraternidad advirtieron que el paro del jueves podría no ser la única medida. Una vez finalizada la conciliación obligatoria, el gremio evaluará nuevas acciones, especialmente a partir de marzo, cuando se normalice la actividad laboral y escolar.

Ads

“Seguramente no va a haber respuesta y nos van a patear hasta el último momento”, sostuvo Maturano, quien anticipó que podrían profundizarse las protestas.

Actualmente, el salario básico de un maquinista ronda los $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor se ubica en $893.000. Según el sindicato, la pérdida de poder adquisitivo supera el 35% en el período reciente.