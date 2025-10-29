La senadora bonaerense Nerina Neumann (UCR – Cambio Federal) afirmó que, una vez finalizado el proceso electoral, es el momento adecuado para avanzar en reformas al sistema de votación provincial de cara a 2027. Entre los proyectos que busca impulsar se destacan la Boleta Única de Papel y la Ley de Ficha Limpia, iniciativas presentadas por su bloque durante 2024.

“Durante el año pasado fue imposible generar consensos —explicó Neumann—. El gobernador mantuvo en suspenso el calendario electoral hasta último momento, y tratar modificaciones en medio del proceso hubiera restado transparencia y previsibilidad. Pero ahora, con las elecciones terminadas, tenemos la oportunidad de hacerlo bien, con diálogo y tiempo”.

Neumann recordó que, junto al senador Marcelo Daletto y el bloque UCR – Cambio Federal, presentaron proyectos para implementar la Boleta Única de Papel, mientras que las senadoras Lorena Mandagarán y Florencia Arietto promovieron iniciativas para implementar la Ficha Limpia en la provincia. Según la legisladora, estos proyectos no llegaron a comisión porque el oficialismo, con mayoría, bloqueó el debate.

“Esperamos que en 2026 podamos avanzar. La Boleta Única y la Ficha Limpia son herramientas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza ciudadana. No son banderas partidarias, son pasos necesarios para modernizar nuestra democracia”, remarcó.

Durante las elecciones de este año, miles de bonaerenses votaron con Boleta Única de Papel en los comicios nacionales, y la senadora calificó la experiencia como altamente positiva: “elecciones más ágiles, ordenadas y transparentes. La Boleta Única ganó. No hablamos de un triunfo partidario, sino del triunfo de un sistema que le devuelve protagonismo al votante, simplifica el proceso y garantiza igualdad de condiciones para todos los espacios políticos”.

