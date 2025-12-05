“Yo soy Intendente de San Nicolás, pero también diputado (con licencia sin goce de sueldo). Me dio tanta bronca lo que iban a hacer durante la madrugada, el atropello que iban a cometer, que fui a la Legislatura para tratar de impedirlo. Me terminaron sacando, no me dejaron asumir, me sacaron con un patovica, porque les incomodaba mucho que yo esté ahí”, contó Santiago Passaglia en declaraciones televisivas.

Y sentenció: “Todos los que estaban en la Legislatura se estaban haciendo los boludos. No es casualidad que el proyecto (de Financiamiento) lo hayan pateado durante todo el día y que lo hayan tratado a las 4.00 de la mañana, a escondidas de la gente, y con una composición que se está yendo, porque se trata de legisladores que en menos de una semana dejan el cuerpo”.

Por último, Passaglia arremetió: “Dijeron que la Provincia estaba en crisis y que por eso necesitaban tomar deuda, y en paralelo crearon más cargos políticos, como los del Banco Provincia, que ahora van a tener que pagar más de 10 mil millones de pesos a directores que no sé para qué sirven. Se repartieron cargos a espalda de los bonaerenses”.

El Intendente de San Nicolás quiso participar de la sesión, pero el titular de la Cámara Baja, Alexis Guerrea no lo permitió alegando que “no puede ocupar dos cargos electivos al mismo tiempo”.

$12.000.000.000 ANUALES EN MÁS CARGOS POLÍTICOS



El Banco Provincia está quebrado, no entrega créditos a las pymes y no brinda apoyo financiero a los bonaerenses. En una provincia también quebrada el Gobernador @kicillofok negoció en la Legislatura con la oposición ampliar la… pic.twitter.com/iVJ7cczzHw — Santi Passaglia (@passaglia_santi) December 4, 2025

