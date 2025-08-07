El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, salió al cruce de los dichos del presidente Javier Milei, a quien acusó de distorsionar la realidad para beneficiar políticamente a su aliado Diego Valenzuela, actual jefe comunal de Tres de Febrero.

"San Nicolás tiene 1 empleado municipal cada 296 habitantes. Tres de Febrero tiene 1 cada 94", afirmó Passaglia, quien armó un partido denominado HECHOS para competir en las elecciones bonaerenses.

“Estos son los datos reales. Lamento que el Presidente Javier Milei invente una historia para intentar favorecer a su candidato amigo de la facultad Diego Valenzuela”, disparó el jefe comunal nicoleño.

Javier Milei había afirmado que el municipio que comanda Diego Valenzuela, 3 de Febrero, es que tiene menor cantidad de mpleado municipales por habitante.

Gracias @JMilei por tu palabras ayer en la Fundación Faro. Vamos a golpear las puertas de cada municipio de la Provincia, para que se entienda que menos impuestos es más trabajo! pic.twitter.com/DB3GRbzDPK — Diego Valenzuela (@dievalen) August 5, 2025

Passaglia defendió su gestión destacando que “San Nicolás tiene la mejor gestión del país. Con HECHOS. El Presidente y su equipo lo saben, lo han visto, pero eligen no contarlo. Invitamos a quien quiera venir a la ciudad y comprobarlo”.

