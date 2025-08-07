Passaglia: "Milei miente al afirmar que 3 de Febrero tiene la menor cantidad de empleados municipales por habitante"
Desde San Nicolás, el jefe comunal salió al cruce de unas declaraciones del mandatario nacional. "Lamento que el Presidente invente una historia para intentar favorecer a su candidato amigo de la facultad Diego Valenzuela”, lanzó.
El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, salió al cruce de los dichos del presidente Javier Milei, a quien acusó de distorsionar la realidad para beneficiar políticamente a su aliado Diego Valenzuela, actual jefe comunal de Tres de Febrero.
"San Nicolás tiene 1 empleado municipal cada 296 habitantes. Tres de Febrero tiene 1 cada 94", afirmó Passaglia, quien armó un partido denominado HECHOS para competir en las elecciones bonaerenses.
“Estos son los datos reales. Lamento que el Presidente Javier Milei invente una historia para intentar favorecer a su candidato amigo de la facultad Diego Valenzuela”, disparó el jefe comunal nicoleño.
Javier Milei había afirmado que el municipio que comanda Diego Valenzuela, 3 de Febrero, es que tiene menor cantidad de mpleado municipales por habitante.
Passaglia defendió su gestión destacando que “San Nicolás tiene la mejor gestión del país. Con HECHOS. El Presidente y su equipo lo saben, lo han visto, pero eligen no contarlo. Invitamos a quien quiera venir a la ciudad y comprobarlo”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión