Patricia Bullrich volvió a expresar sus reparos sobre el ritmo de la recuperación económica y planteó la necesidad de avanzar con una reducción de impuestos que alcance a todos los sectores, en lugar de concentrarse únicamente en determinados regímenes de promoción.

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La jefa del bloque libertario en el Senado realizó estas declaraciones durante una exposición en la Universidad de San Andrés, donde fue consultada sobre la situación económica y las perspectivas para los próximos meses.

“A mí me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos”, sostuvo Bullrich. Y explicó: “Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”.

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En ese sentido, la senadora oficialista reconoció que el ritmo de la recuperación económica es una de sus principales preocupaciones y advirtió que los resultados del esfuerzo realizado por la sociedad todavía no llegan con la velocidad esperada.

“En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”, afirmó.

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Las declaraciones vuelven a ubicar a Bullrich como una de las voces del oficialismo que plantea públicamente reparos sobre la marcha de la economía, aunque sin cuestionar el rumbo general del Gobierno de Javier Milei.

Su planteo se concentra especialmente en la presión impositiva y los costos que enfrentan los sectores productivos, con una crítica al tratamiento diferencial que reciben las empresas que ingresan a regímenes como el RIGI frente a otros comercios, industrias y compañías que deben competir bajo una estructura de costos elevada.