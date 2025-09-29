Florencia Peña contó en redes sociales que realizó una denuncia en la Justicia contra el militante libertario Pedro Lantaron, cuyo usuario es @elpittttt en la red social X (antes Twitter).

El hombre habría amenazado con publicar un supuesto video íntimo de la actriz con el expresidente Alberto Fernández. Además, habría difundido una charla con Florencia, pero ella aseguró categóricamente que ninguna de las dos cosas existieron.

Si bien la actriz lo denunció ante la Justicia y luego lo expuso en redes sociales, el joven no dudó en subir la apuesta en su cuenta, sumando más mensajes contra la actriz. “Qué divertido fin de semana. Gracias a la degenerada que se garch… a Alberto Fernández en cuarentena realmente me cagué de risa. No hubieras sido una degeneradita y listo”, expresó, entre otros violentos mensajes que posteó durante el fin de semana.

La causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del Dr. Aníbal Brunet y con la Dra. María Caffarelli como secretaria única.

De acuerdo con la denuncia, “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”. Ante ello, las autoridades dispusieron medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta por un lapso de 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital establecido por la empresa X para casos judicializados.

Peña desmintió la existencia de alguna imagen íntima. “Más allá de que no existe tal video, que es lo que menos me importa, a mí no me perdonan una: si hubiera algo, ya estaría publicado en todos lados -afirmó Peña-. Lo grave es que hay una persona que amenaza con difundir cosas personales, lo cual es un delito, y que además se hace pasar por mí, lo que constituye otro delito y es terrible. Es un loco, un psicópata de las filas de La Libertad Avanza. Es una operación política”, declaró a TN.

Lantaron es un exdirector del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En las elecciones del 7 de septiembre fue candidato a concejal en el partido bonaerense de Pilar representando a La Libertad Avanza. Finalmente, quedó en un puesto de suplente expectante a que alguna banca de edil se libere para poder asumir.

“Vuelvo loco a los kukas con memes hechos con Paint”, dice en su biografía, donde se autodefine como “psicópata”.