“Desde el Movimiento Derecho al Futuro avanzamos en la construcción de una propuesta sanitaria federal; por eso el 28 de mayo, con Axel Kicillof a la cabeza, nos encontramos en La Plata para participar del lanzamiento del MDF Salud”, expresó el médico Daniel Gollán en redes sociales.

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Y concluyó: “Hay otro camino”, pensando en la candidatura presidencial del Gobernador bonaerense.

En este sentido, Kicillof avanza en sus contrapuntos con Javier Milei, ya que con Nación viene manteniendo una dura pelea por las políticas sanitarias y los recortes en salud pública que impulsa Casa Rosada.

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