Pensando en Kicillof 2027, Gollán anticipó el lanzamiento de "MDF Salud"
El ex Ministro de Salud de la Nación adelantó que con el Gobernador presentará, el 28 de mayo, la propuesta sanitaria federal del Movimiento Derecho al Futuro, plataforma política y electoral de Axel Kicillof de cara a los comicios del año próximo.
“Desde el Movimiento Derecho al Futuro avanzamos en la construcción de una propuesta sanitaria federal; por eso el 28 de mayo, con Axel Kicillof a la cabeza, nos encontramos en La Plata para participar del lanzamiento del MDF Salud”, expresó el médico Daniel Gollán en redes sociales.
Y concluyó: “Hay otro camino”, pensando en la candidatura presidencial del Gobernador bonaerense.
En este sentido, Kicillof avanza en sus contrapuntos con Javier Milei, ya que con Nación viene manteniendo una dura pelea por las políticas sanitarias y los recortes en salud pública que impulsa Casa Rosada.
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