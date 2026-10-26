“Felicitaciones, Lula. Yo no cambio”, dijo José “Pepe” Scioli en redes en clara alusión a las posturas de su hermano Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo de Javier Milei.

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En la primera vuelta, y como reflejó LaNoticia1.com, el ex motonauta había salido a festejar la victoria de Flávio Bolsonaro, cuando cuatro años atrás respaldaba a Lula contra Jair Bolsonaro (padre del actual opositor).

En redes lo destrozaron y ahora, tras la victoria del PT en el balotaje volvieron a cargar contra el ex Gobernador bonaerense.

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