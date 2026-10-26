Pepe Scioli celebró el triunfo de Lula y le apuntó a su hermano Daniel: "Yo no cambio"
Tras el triunfo de Lula en Brasil este domingo, todos recordaron las distintas posturas del ex motonauta, apoyando a los contrincantes según las circunstancias. Hasta su propio hermano salió a pegarle.
“Felicitaciones, Lula. Yo no cambio”, dijo José “Pepe” Scioli en redes en clara alusión a las posturas de su hermano Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo de Javier Milei.
En la primera vuelta, y como reflejó LaNoticia1.com, el ex motonauta había salido a festejar la victoria de Flávio Bolsonaro, cuando cuatro años atrás respaldaba a Lula contra Jair Bolsonaro (padre del actual opositor).
En redes lo destrozaron y ahora, tras la victoria del PT en el balotaje volvieron a cargar contra el ex Gobernador bonaerense.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión