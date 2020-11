"Vivimos momentos en los que nuestras buenas costumbres y derechos básicos consagrados con más de 200 años de historia están en jaque. El derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad, a la propiedad, la meritocracia, el valor del trabajo y la perseverancia para ser cada día mejores en todos los ámbitos de la comunidad, se replantean desde la narrativa ideológica y lo que es peor, en muchos casos con complicidad del gobierno Nacional y Provincial", señaló el Intendente de Pergamino Javier Martínez a través de una carta.

Y añadió: "Con el fallo de la jueza Castagno restituyendo lo que les corresponde por derecho propio a la familia Etchevehere, se pone un límite a pretensiones que están fuera de la ley. Porque la ideología no puede pasar por encima del Estado de Derecho".

"Celebro este fallo porque nos protege como ciudadanos. No se trata de Etchevehere, se trata de todos nosotros, de nuestros hijos. De la posibilidad de mirarlos a los ojos y pedirles que no se vayan del país, que se queden acá como nuestros abuelos, porque acá hay futuro. Y ese futuro depende, en gran medida, de que el estado de derecho nos proteja", continuó el alcalde de Juntos por el Cambio.

"La protección del Estado de derecho, le da razón y sustento a la existencia del Estado como tal. Probablemente, nuestro primer estado de derecho nos protegía contra la colonización extranjera; pero hoy, sin dudas debe protegernos de cualquier idea romántica que nos cercene aquello que nuestros padres y abuelos lograron con mucho esfuerzo. Aquello que resultaba atractivo para los inmigrantes. Un Estado y un país organizado", agregó.

"No hay futuro posible si no se respeta la propiedad privada, si no se respeta la voluntad de trabajo de la inmensa mayoría de los argentinos, si no se gerencia un estado adecuado; que cumpla con su función y que al final del día es financiado por trabajadores del sector privado. Esto debe dar al ciudadano tranquilidad y orgullo: Saber que el dinero de sus impuestos vuelve en manos de un Estado eficaz y democrático", finalizó.