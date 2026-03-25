El periodista bonaerense David Cantarino, conocido en redes sociales como “El Judío Zurdo”, fue encontrado sano y salvo luego de haber estado desaparecido durante una semana, según publicó diario El Norte. Su aparición puso fin a un caso que había generado preocupación en su entorno y fuerte repercusión en redes sociales.

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Todo comenzó el lunes 16 de marzo, cuando salió de su casa con destino a San Miguel por motivos laborales. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia. Desde entonces, dejó de responder mensajes y llamados, lo que encendió rápidamente las alarmas.

David Cantarino apareció hoy en perfecto estado... Es la persona que su esposa denunció como desaparecido ayer y antes de ayer...... Trabajó el fiscal Troncoso.... — raul kollmann (@tunykollmann) March 24, 2026

Con el correr de los días, su esposa, Sandra Carrasco, radicó la denuncia por averiguación de paradero y decidió hacer público el caso en la pantalla de Crónica. “Mi marido está desaparecido. Hoy hice la denuncia y se está preparando un habeas corpus”, expresó en medio de la incertidumbre.

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La situación sumó preocupación cuando la mujer denunció haber recibido mensajes con amenazas, un dato que fue incorporado a la investigación judicial. Además, el último rastro del periodista lo ubicaba en una estación de subte, cuando se dirigía a trabajar.

El caso tomó visibilidad en redes sociales, donde se difundió su imagen y se multiplicaron los pedidos de información para dar con su paradero.

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Finalmente, este martes se confirmó que Cantarino apareció en buen estado de salud. La información fue difundida por el periodista Raúl “Tuny” Kollmann, quien indicó que fue hallado “en perfecto estado”. La investigación estuvo a cargo del fiscal Troncoso.

Según trascendió, el periodista no presentaba lesiones y ya regresó a su hogar. Por el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre qué ocurrió durante los días en los que estuvo desaparecido.