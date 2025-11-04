“Santilli y Adorni no son testimoniales. Las candidaturas testimoniales, recordémosle a la gente cuándo surgen en el 2009, con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, Scioli, Nacha Guevara. Fueron candidatos que inicialmente se presentaban para mejorar la oferta electoral, para garantizar una mejor elección. Una estafa. Pero sin vocación de asumir inmediatamente. Ellos lo reconocían. De hecho, Mayra Mendoza lo reconoció antes de la elección. Magario lo reconoció. En el caso, tanto de Manuel como del Colorado Santilli, ambos se presentaron pensando que iban a asumir. Después te convocan para un cargo de mayor jerarquía”, dijo Luis Petri en declaraciones televisivas, afianzando un discurso al que se plegó todo el oficialismo para justificar que Diego Santilli no asuma en el Congreso y Manuel Adorni en la legislatura porteña.

Y añadió: "Adorni no sabía que lo iban a convocar para jefe de Gabinete. Te lo puedo garantizar”.

“Es un lugar de mayor representación. Ser jefe de Gabinete, a ver, es un lugar que incluso tiene jerarquía constitucional. Las circunstancias hicieron que en definitiva fuesen convocados por el Presidente a ejercer lugares de mucha gestión y del cual depende el éxito de los argentinos”, sostuvo Petri. Sin embargo, en el caso del kirchnerismo, dijo que presentarse para un cargo y luego no asumir “es una estafa”.

