El fiscal federal, Ramiro González, solicitó que el expresidente Alberto Fernández vaya a juicio oral acusado por violencia de género contra su exesposa Fabiola Yáñez.

Según González, la investigación llegó a su punto final y el requerimiento de elevación a juicio oral es para que Fernández responda por las lesiones físicas y psíquicas de las que fue víctima Yáñez durante más de una década.

La presentación fue elevada al juez Julián Ercolini. Desde Fiscalía acusaron al ex mandatario por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.

La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció "de manera sistemática" violencia psicológica contra Yáñez, mediante "acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad". El fiscal subrayó que el imputado "se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.

En el expediente se detalló que el expresidente hirió a su expareja mediante un agarrón o zamarreo en el brazo, lo que le ocasionó un hematoma que quedó fotografiado por la víctima y cuya imagen envió por WhatsApp a la por entonces secretaria del ex presidente.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.

Durante 180 páginas, se incorporaron mensajes extraídos de manera forense del teléfono de Yáñez y de dispositivos vinculados al expresidente. En los mismos se registran discusiones, recriminaciones y expresiones de control que, para la fiscalía, evidencian un patrón sostenido de maltrato.

Desde la querella que representa a Yañez ya habían pedido la elevación a juicio hace un mes. Ahora lo hizo el fiscal González y con los dos pedidos ahora debe opinar la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira.

Ercolini ya le notificó a la defensa de los dos planteos de elevación a juicio oral para que opine. Tiene un plazo de seis días para hacerlo, aunque puede pedir una prórroga. Cuando eso ocurra, el magistrado quedará en condiciones de resolver y elevar la causa a juicio oral.

