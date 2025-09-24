Pilar: Achával inauguró los nuevos Policonsultorios de Tribarrial
El Intendente puso en marcha un espacio que permitirá una atención médica cercana y de calidad para los vecinos de la zona. De esta forma, desde el Municipio, se continúa trabajando para fortalecer el sistema de salud y ampliar el acceso a la salud en todo el distrito, se informó oficialmente.
“Este nuevo espacio, que la comunidad de Tribarrial tanto necesitaba, lo transformamos en una realidad. Es un lugar fundamental para las familias de San Alejo, Agustoni y La Lomita, porque fortalece nuestro sistema de salud y nos permite brindar una atención más rápida y eficaz en la cercanía de sus casas”, dijo Federico Achával en el marco de la inauguración de los Policonsultorios .
“Seguimos trabajando para cuidar y acompañar a nuestros vecinos, y sumando fuerzas para transformar el sistema de salud en todo Pilar”, añadió.
Los nuevos Policonsultorios se suman a los Centros de Atención Primaria de Salud que funcionan en todo Pilar. Contarán con 7 consultorios, sala de espera, enfermería, laboratorio, vacunatorio y servicio de telemedicina, entre otros espacios que permitirán una atención médica oportuna y cercana para cuidar a toda la comunidad.
