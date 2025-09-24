“Este nuevo espacio, que la comunidad de Tribarrial tanto necesitaba, lo transformamos en una realidad. Es un lugar fundamental para las familias de San Alejo, Agustoni y La Lomita, porque fortalece nuestro sistema de salud y nos permite brindar una atención más rápida y eficaz en la cercanía de sus casas”, dijo Federico Achával en el marco de la inauguración de los Policonsultorios .

“Seguimos trabajando para cuidar y acompañar a nuestros vecinos, y sumando fuerzas para transformar el sistema de salud en todo Pilar”, añadió.

Los nuevos Policonsultorios se suman a los Centros de Atención Primaria de Salud que funcionan en todo Pilar. Contarán con 7 consultorios, sala de espera, enfermería, laboratorio, vacunatorio y servicio de telemedicina, entre otros espacios que permitirán una atención médica oportuna y cercana para cuidar a toda la comunidad.

