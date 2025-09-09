Pilar, el distrito con los extremos del voto: récord del 77% para LLA en La Lonja y 75% para el PJ en Derqui
En Pilar, el peronismo ganó cómodo con el 59,7% de los votos. Presidente Derqui marcó el récord del PJ en la Primera Sección. La Lonja sorprendió con el mejor resultado libertario del conurbano.
El municipio de Pilar, gobernado por el intendente peronista Federico Achával, se transformó en el distrito de los extremos en la elección bonaerense. Mientras que en la localidad de Presidente Derqui el peronismo alcanzó un histórico 75,6%, en la vecina La Lonja los libertarios de La Libertad Avanza (LLA) lograron su mejor marca en el conurbano, con un 77,1% de los votos.
En el promedio general, Fuerza Patria se impuso con comodidad en Pilar con el 59,72%, más de 28 puntos por encima de LLA, que quedó en segundo lugar con el 31,14%. Con más de 320 mil electores habilitados, el distrito fue clave dentro de la Primera Sección Electoral, donde el peronismo sorprendió al vencer por más de 10 puntos a los libertarios.
El caso más contundente fue en Derqui, donde el PJ consiguió el porcentaje más alto de toda la sección: 71,7% frente al 20,1% de LLA. En uno de sus circuitos, el resultado se amplió aún más: 10.216 votos para el peronismo contra 2.235 para los libertarios. Así, Derqui desplazó a Tierras Altas, en Malvinas Argentinas, que hasta ahora tenía la marca más alta con un 75,2% para el oficialismo.
En contraposición, La Lonja mostró la otra cara. La zona, atravesada por barrios privados y countries sobre la autopista Panamericana, marcó el mejor resultado de LLA en todo el Gran Buenos Aires. Allí, los libertarios cosecharon un 77,1% frente al 15,8% del PJ. Con ese número, la localidad desplazó a Acassuso, en San Isidro, que solía ser el emblema del voto antiperonista y esta vez quedó en 75,3%.
Los datos confirman el peso estratégico de Pilar dentro del mapa electoral bonaerense: en un mismo distrito conviven el bastión más fuerte del peronismo en el GBA con el enclave más contundente de la oposición libertaria.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión