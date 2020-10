El intendente, Martín Yeza, explicó los motivos por los que decidió aplicar una tasa al turista de $ 100. Ante los cuestionamientos aclaró que “pagarán los que puedan” y detallo once puntos para argumentar esta contraprestación transitoria.

“Estos son algunos de los motivos por los que estamos evaluando, si los $100 por toda la estadía hacen que no quieran venir a Pinamar, no se preocupen, nadie los va a perseguir. Lo pagarán los que puedan, que sabemos que son muchos también”, resumió Yeza.

Los once puntos que el intendente detalló:

1) En Pinamar hemos decidido trabajar sin cupos de ocupación inmobiliario, y con la hotelería tenemos consensuada una ocupación máxima del 85%.

2) Eso implica que nuestro municipio septuplique población en un posible pico de afluencia turística.

3) Avanzamos en conversaciones con las prepagas por las cuales muchas personas pagan más de $30.000 por grupo familiar. Sin embargo no han hecho aportes por covid19 al sistema.

4) Hace 2 meses implementamos la Declaración jurada sanitaria: nos permitió saber que el 54% de nuestros propietarios y visitantes tienen una de las prepagas más conocidas de la Argentina. Y entre las 3 primeras prepagas concentran el 80% de quienes nos visitan.

5) Sin embargo eso no tiene ninguna representación para los costos que debemos incrementar para tener una temporada de verano. El sistema de salud por ser público no es gratuito: tiene un costo. Por eso que evaluamos cubrir ese costo con una tasa turística.

6) Una tasa turística absolutamente transitoria. Y espero que algunos economistas confundidos no sigan diciendo "impuesto". Los municipios no cobramos "impuestos", la tasa va con una contraprestación, en este caso llevar al óptimo posible el equipo humano para tener temporada.

7) El equipo humano de salud va a requerir personal de afuera. Avanzamos en convenios con algunos de los mejores hospitales de la Argentina.

8) Si las negociaciones con las prepagas mejoran no deberemos acudir a la tasa.

9) Serían $100 por persona por toda la estadía.

10) Muchas ciudades turísticas de Argentina YA TIENEN tasa turística. La tasa se abona cuando se llega al lugar de alojamiento, si alguien no la quiere pagar o no puede no va a ser perseguido con nadie. Vamos a apelar a la buena voluntad de quienes quieran colaborar.

11) En estos meses me han visto discutir y pelear para poder tener una temporada de verano. Me encantaría decirles que "es fácil", pero lleva mucho trabajo lograr lo que queremos: Que vengan y la pasen bárbaro. Fue un año difícil y queremos que vengan y se sientan bien.