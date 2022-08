En el marco de la causa por el robo tarjetas del Programa Alimentar en la sede de la Municipalidad de Pinamar, el Intendente local Martín Yeza fue sobreseído.

"En relación a este tema, todo se inició cuando una empleada municipal y otros delincuentes robaron unas tarjetas de débito del Plan Alimentar, del gobierno nacional. Quiero ser claro en esto: fueron los funcionarios municipales los que realizaron la denuncia y actuaron conforme a la ley y a sus responsabilidades, cosa que se comprobó en el día de ayer con el fallo del Juez y el sobreseimiento. Asimismo, los responsables fueron identificados, fueron procesados, detenidos y aguardan sentencia. Quedará para el futuro conocer las penas y saber si la justicia podrá recuperar el dinero robado para que llegue a quien le corresponde", explicó el alcalde en redes en un posteo acompañado de una foto donde se lo ve junto a Mauricio Macri.

"Mi convocatoria a indagatoria fue desde siempre una maniobra política llevada adelante por el kirchnerismo en la primera semana de las elecciones, para generar inestabilidad política en Pinamar. Pero como no tengo nada que esconder, fui a la justicia como cualquier vecino más y me defendí respetando todas las instancias procesales, sin entorpecer el trabajo de nadie", añadió.

"Los que en Pinamar usaron esta causa para intentar ganar algunos puntos políticos son los mismos que estuvieron sistemáticamente en contra de todo lo que hicimos; son los mismos que están en contra del desalojo de las usurpaciones; son los mismos que callan ante el ataque constante de su gobierno provincial sobre nuestra ciudad", sentenció Yeza.

"La justicia se expidió y quedó probado cómo mintieron todos estos meses. No voy a bajar los brazos. No me van a amedrentar con causas judiciales armadas. No me voy a resignar. No voy a darles el gusto. No voy a dejar que sigan expulsando a nuestros hijos del país", concluyó.