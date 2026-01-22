La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó a cabo operativos de control y continúa con tareas de fiscalización en Pinamar, con presencia en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad, con el objetivo de prevenir conductas de conducción temeraria y reducir riesgos para la población y los turistas como los que han ocurrido en lo que va de esta temporada de verano.

📌#Pinamar: Más de 200 infracciones y 13.800 vehículos controlados en la zona de "La Frontera" pic.twitter.com/PFRawSz74z — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 22, 2026

Hasta el momento, la ANSV controló 13.800 vehículos y labró 207 infracciones. Del total, 79 fueron por alcoholemia positiva, (con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l), 40 por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos sin patentes o con patentes adulteradas.

En estos controles, que se realizan en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, se fiscalizan todo tipo de vehículos e incluyen verificación de documentación, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores.

Según se informó, "en contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido, conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato y las consecuencias pueden ser graves".

Además de estos operativos, la ANSV interviene sancionando a los conductores “que evidencian conductas irresponsables en la vía pública, en el marco de las acciones de control y prevención vigentes”. “En Pinamar y en todo el país, la seguridad vial no admite excepciones”, remarcaron.

