En Pinamar son conocidas las localidades de Ostende y Cariló pero hay un proyecto de balneario inconcluso desde hace un siglo, Montecarlo. Pensada por ingenieros franceses en 1909 quedó cercada por un alambre perimetral. Las autoridades municipales aseguran que avanzarán en su desarrollo.

“Actualmente en Montecarlo no hay infraestructura de servicios, no se puede construir porque hay una suerte de restricción y no tiene indicadores urbanísticos. Si se lo quiere desarrollar, y en ese proceso estamos, lo primero que tiene que haber es seguridad jurídica que se traduce en un claro registro dominial para terminar con las leyendas urbanas al respecto, alimentadas de boca en boca. Desde la Municipalidad se realizará un abordaje frontal en la materia”, explicó el Secretario de Turismo, Juan Ibarguren, a La Nación.

La ciudad balnearia está situada a cinco kilómetros hacia el norte de Pinamar, unas 500 hectáreas y 2.5 kilómetros de frente marino. “Nuevo objetivo: Montecarlo”, resumió el intendente de Juntos por el Cambio, Martín Yeza.

“Se están evaluando opciones que permitirán un turismo no necesariamente estacional, con zonas de imponentes paisajes forestados, de médanos vírgenes, un espacio asociado a la naturaleza, sol, playa y mar. Estamos analizando muy cuidadosamente cuáles serán las acciones que formen parte de ese desarrollo. De esa manera Pinamar incorporará un turismo que hoy no recepta”, analizó el funcionario encargado del turismo local.

Ibarguren agregó que “Montecarlo, pese a ser junto con Ostende uno de los dos proyectos fundacionales del lugar, situado en el extremo norte del partido, terminó siendo un espacio que quedó al margen de su desarrollo, producto fundamentalmente de la excluyente centralidad que se propuso de Pinamar y luego del razonable eje Pinamar-Cariló. Pero esto, si bien pareciera un problema, favorece sus potencialidades, porque se trata de un lugar virgen, de mucho valor natural y ambiental y sobre todo, que permite una planificación ajustada a las nuevas modalidades de turismo, sumada a esta toma de conciencia que la pandemia nos ha dejado”.