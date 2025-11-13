El intendente de Bolívar, Marcos Emilio Pisano, presentó su renuncia indeclinable al cargo a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asumirá como senador provincial por la Séptima Sección Electoral. Su lugar al frente del municipio será ocupado por Eduardo “Bali” Bucca, quien gobernará el distrito en carácter de intendente interino hasta diciembre de 2027.

Ads

La decisión, que fue aprobada por unanimidad en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, sorprendió al ámbito político local. Se esperaba que Pisano pidiera una licencia para asumir su banca legislativa, pero finalmente optó por la renuncia definitiva.

Pisano, que asumió por primera vez la intendencia en 2017 tras la salida de Bucca, quien en aquel momento fue electo diputado nacional, completó dos mandatos consecutivos al frente del municipio.

Ads

A partir del 10 de diciembre, Bucca volverá a ocupar el cargo de intendente, función que ya ejerció entre 2011 y 2017.

Ads