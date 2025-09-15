El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, salió a aclarar las dudas sobre la reciente resolución de ARBA que generó quejas en redes sociales de comerciantes y usuarios de billeteras digitales. López aseguró que “no se ha creado ningún impuesto ni se ha subido ningún impuesto en la provincia de Buenos Aires”.

Ads

El funcionario explicó que la resolución de ARBA solo implica una adhesión al régimen de recaudación de ingresos brutos al que ya han adherido 19 o 20 provincias. “No hay un impuesto por transferencias ni por el uso de billeteras virtuales. Lo que cambia es la forma de recaudar el impuesto que ya pagan quienes venden bienes y servicios e ingresan al régimen de ingresos brutos”, detalló López.

Puede interesarte

Según el ministro, la retención se realizará directamente en la billetera digital y permitirá que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales de manera más práctica. López subrayó que “la medida no afecta a quienes realizan otro tipo de movimientos financieros que no están sujetos a ingresos brutos”.

Ads

El ministro también destacó que la resolución busca unificar criterios de recaudación en distintas provincias, evitando confusiones y facilitando el cumplimiento tributario.

Ads