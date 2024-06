El delantero del Genoa, Mateo Retegui, generó controversia con sus declaraciones tras su debut en la Eurocopa 2024, donde sumó minutos durante la victoria de la Selección de Italia ante Albania por 2-1 en Alemania.

Retegui, quien cuenta con nueve partidos y cuatro goles desde su llegada a la Azzurra, confesó sentirse más italiano que argentino. "Yo me siento italiano. Por más que haya vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa", declaró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. Esta declaración llega después de su participación en amistosos, Eliminatorias y la Nations League con Italia.

El exjugador de Boca, Estudiantes, Talleres y Tigre, ingresó por Gianluca Scamacca a los 37 minutos del segundo tiempo contra Albania, con el marcador 2-1. Durante el partido, se lo pudo ver cantando el himno italiano desde el banco de suplentes, lo que destacó con humor: "Siempre lo supe, siempre. Lo juro, lo canto bien".

Retegui en Tigre, antes de saltar a Europa.

Desde marzo de 2023, Retegui estuvo comprometido con la Selección de Italia, lo que le impide jugar para Argentina, que pronto comenzará la defensa de su título en la Copa América 2024 con Lionel Messi a la cabeza. Esta situación contrasta con la de otros 'europibes', ya que el reglamento permite a los menores de 21 años cambiar de selección si han jugado tres partidos o menos con una.

Retegui también se refirió a la posibilidad de haber sido convocado por Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. "No puedo decir qué hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí", sentenció el exgoleador de Tigre, dejando claro su compromiso con la selección italiana.