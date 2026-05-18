Las grandes cadenas de electrodomésticos atraviesan un proceso de reconfiguración comercial que ya impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires. En los últimos seis meses, el sector cerró al menos 20 locales entre el AMBA y el interior del país, en medio de una caída de ventas, aumento de la morosidad y un fuerte crecimiento de las compras online.

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Las firmas que avanzaron con cierres o reconversiones de sucursales son Frávega, On City, Megatone.net y Pardo.

Según publicó Clarín, las empresas comenzaron a revisar sus ubicaciones debido al aumento de alquileres, tarifas y costos operativos, en un contexto donde las ventas digitales ganan cada vez más terreno.

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Los trabajadores de Frávega en Temperley protestaron tras el cierre del local.

Actualmente, las ventas online representan entre el 30% y el 40% de la facturación del sector, dependiendo de cada empresa. El último Hot Sale volvió a reflejar esa tendencia: los productos más vendidos fueron notebooks, celulares y televisores, impulsados además por la expectativa del próximo Mundial.

En la provincia de Buenos Aires, algunos de los cierres más resonantes fueron los de Frávega en Pergamino, Temperley y Villa Ballester. Según trascendió, en algunos casos no se renovaron contratos de alquiler y en otros la facturación ya no alcanzaba para cubrir los costos.

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Por su parte, On City cerró 11 sucursales en lo que va de 2026, entre ellas locales en San Justo, Quilmes y Luján, además de otros puntos de Capital Federal y distintas provincias.

Megatone reconvirtió un local en Necochea con el formato 'Megatone Express'.

También Megatone.net avanzó con cambios en su estructura comercial. La empresa decidió cerrar algunos locales tradicionales y reconvertir otros en formatos más chicos, como el modelo “Megatone Express”, pensado para negocios de cercanía y menor costo operativo. Uno de los casos mencionados fue el de Necochea.

El escenario se da después de un comienzo de año complicado para el rubro. De acuerdo a datos de NielsenIQ citados por Clarín, entre enero y febrero hubo una caída del 1,5% en las ventas en unidades. A eso se suma una morosidad creciente que, según EcoGo, ya ronda el 40%.

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En el sector reconocen que el negocio cambió y que ya no resulta clave tener presencia física en cada ciudad o centro comercial. Ahora, las empresas priorizan locales considerados estratégicos y buscan complementar la atención presencial con el crecimiento del canal digital.