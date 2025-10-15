Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones no asistieron hoy al Congreso para la interpelación que la oposición les había citado. Los tres funcionarios argumentaron “cuestiones de agenda” como motivo de su faltazo. La citación incluía al ministro de Economía por las negociaciones con Estados Unidos y a Milei y Lugones por los audios que vinculan a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con presuntas coimas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que estará “fuera del país en cumplimiento de una misión oficial”, por lo que no podría asistir al Congreso. La citación había sido impulsada por el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), quien reclamó explicaciones sobre las negociaciones del Gobierno con Estados Unidos. Hagman sostuvo que “es imprescindible que Caputo se presente en el Congreso para dar cuenta de los acuerdos que negocia con el secretario del Tesoro estadounidense y con el presidente de EE. UU".

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, alegó “compromisos previamente asumidos” que le impiden concurrir al recinto. Por su parte, Mario Lugones, ministro de Salud, explicó que se encuentra “a disposición para colaborar”, pero que remitirá la información por escrito si fuese necesario.

Desde la oposición, expresaron su malestar por la inasistencia de los funcionarios. El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), criticó que “intentamos muchísimas veces citar y pedir informes, y no conseguimos respuestas”. La situación generó cuestionamientos sobre la falta de sanciones a los ministros que no cumplen con las citaciones del Congreso.

