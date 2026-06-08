La celebración del Día del Periodista dejó una experiencia especial en el Jardín de Infantes N° 901 de General Villegas, donde alumnos de la Sala Amarilla participaron de una actividad destinada a conocer más sobre el trabajo de los medios de comunicación.

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La propuesta incluyó la visita de Fernando Cisarello, integrante del portal Distrito Interior, quien compartió una jornada de intercambio con los chicos, docentes y directivos de la institución.

Según contaron desde el establecimiento educativo, la iniciativa surgió a partir de comentarios realizados por los propios alumnos durante las actividades en la sala. Varios de ellos señalaron que en sus hogares suelen ver noticias locales, lo que despertó la curiosidad por conocer cómo es el trabajo de quienes las producen y difunden.

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La docente María Luz Morales explicó que el jardín acostumbra abordar distintas efemérides a partir de experiencias cercanas a la comunidad, invitando a vecinos y trabajadores de diferentes profesiones para que compartan sus conocimientos y vivencias con los estudiantes.

Durante el encuentro, los chicos tuvieron la oportunidad de formular preguntas, dialogar sobre la tarea de informar y conocer detalles sobre el funcionamiento de un medio de comunicación local. La actividad se desarrolló en un clima de participación e intercambio, con el acompañamiento de docentes y directivos.

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Al finalizar la jornada, los alumnos entregaron un presente al invitado, un gesto que fue recibido con sorpresa y agradecimiento.

Más allá de la celebración por el Día del Periodista, la experiencia permitió acercar a los estudiantes al mundo de la comunicación y puso en valor el rol que cumplen los medios locales al reflejar la realidad cotidiana de General Villegas y la región.