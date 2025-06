La Comisión de Organización Territorial y Vivienda del Senado provincial mantuvo un encuentro en el que aprobó el dictamen para la expropiación de un predio en Escobar destinado a la Cooperativa de Trabajo MADYGRAF. El proyecto iba a tratarse sobre tablas en el Senado en la sesión de este martes que finalmente se cayó por falta de quórum.

Los integrantes de la comisión votaron favorablemente el proyecto de ley, autoría de la diputada Laura Cano (PTS-Frente de Izquierda), que declara de interés público y sujeto a expropiación el inmueble, instalaciones, maquinarias, insumos y herramientas, ubicados en la localidad de Garín, partido de Escobar, con destino a la mencionada cooperativa.

Vanina, trabajadora de Madygraf hace más de 10 años, contó a LANOTICIA1.COM que están reclamando la ley de expropiación de la ex Donnelley, “una multinacional yankee que abandonó la fábrica de un día para el otro”.

Foto: LANOTICIA1.COM

“Hace casi 11 años que la pusimos a producir y la gestionamos nosotros, defendiendo los puestos de trabajo y demostrando que se puede trabajar sin patrones”, explicó. “La producción la ponemos al servicio de las demandas sociales como cuadernos, manuales, libros. Y ahora estamos haciendo bolsas de papel, una producción que es amigable con el medio ambiente. Presentamos el proyecto, se votó en diputados y ahora nos faltaba la media sanción en senadores. Pero evidentemente por otras cuestiones ajenas a lo que es nuestra lucha, se cayó la sesión”, lamentó.

Producto de la movilización, se votó el dictamen en la Comisión de Tierra y Vivienda, “una comisión que no sesiona desde noviembre del año pasado”, indicó, al tiempo que reveló que les prometieron que sería tratado en la última sesión del Senado. “Para nosotros fue un escándalo (la última sesión) porque nos habían dicho que sí. Hoy también nos dijeron que sí, que estaban en el orden del día. Y bueno, evidentemente, mientras ellos no resuelvan toda su rosca interna, no hay sesión y las demandas de los trabajadores quedan por fuera de los reclamos”, puntualizó.

"Nosotros somos más de 100 trabajadores. Lo que decimos siempre es que detrás de cada trabajador hay una familia, entonces no es solo la pelea de los 100, sino que todas nuestras familias están detrás de nuestra fuente de laburo. La remamos, no queda opción, sobre todo en la asamblea, acompañándonos entre todos nosotros, definimos todas estas medidas", concluyó.