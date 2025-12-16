Juan Pazo presentó su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y será reemplazado por Andrés Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI). El cambio fue confirmado por el Ministerio de Economía y comenzará a regir desde el 18 de diciembre, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Desde la cartera que conduce Luis Caputo explicaron que la salida de Pazo responde a su decisión de volver al ámbito privado, aunque aclararon que seguirá colaborando con el ministro “aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

La renuncia fue comunicada este lunes por el propio funcionario a Caputo. En el mensaje oficial, el Gobierno destacó el rol de Pazo durante una etapa marcada por cambios estructurales en el sistema tributario, un proceso que también impacta en la relación fiscal con las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país en términos de recaudación y actividad económica.

Durante su gestión al frente de ARCA, el Ministerio de Economía resaltó la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, actualmente incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. Caputo agradeció públicamente el trabajo de Pazo y lo invitó a seguir aportando su experiencia desde el rol que ocupe en el futuro.

Quién es Juan Pazo

Pazo había asumido como director ejecutivo de ARCA el 11 de diciembre de 2024, en reemplazo de Florencia Misrahi, desplazada por decisión del presidente Javier Milei. Previamente, se desempeñó como secretario de Coordinación de Producción, donde mantuvo diálogo directo con empresas y cámaras industriales, muchas de ellas con fuerte presencia en territorio bonaerense.

También tuvo un breve paso por la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales antes de desembarcar en el organismo recaudador. En el sector privado, fue CEO de un grupo empresario vinculado a Francisco de Narváez, con marcas como Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons. En 2020 fundó Invernea, un grupo de inversión enfocado en ganadería y trazabilidad bovina, un sector clave para el interior de la provincia de Buenos Aires.

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo titular de ARCA

El reemplazante de Pazo será Andrés Vázquez, quien hasta ahora estaba al frente de la DGI. Vázquez es profesor de Finanzas y Derecho Tributario y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal.

Había asumido en la conducción de la DGI en octubre de 2024, tras la salida de Gabriel Ramírez, en el marco del anuncio de la disolución de la AFIP y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, una reestructuración que ya había sido abordada en notas anteriores de LANOTICIA1.COM sobre los cambios en el esquema impositivo nacional.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que Vázquez “representa la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”, en un contexto de reordenamiento del Estado que también tiene impacto directo en las provincias y municipios bonaerenses.

Con este recambio, el Gobierno busca sostener el rumbo en materia fiscal y avanzar con las reformas previstas, mientras ARCA sigue consolidándose como el organismo clave en la administración tributaria y aduanera del país.