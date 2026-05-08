El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por la posibilidad de que el distrito quede excluido del régimen de Zona Fría, lo que implicaría un aumento en el costo del gas para los usuarios.

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A través de una publicación, Zurro recordó que el beneficio había sido impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner mediante una ley que permitió reducir las tarifas en distintas regiones del país con bajas temperaturas y alto consumo energético.

“Los y las pehuajenses tienen que saber, Máximo Kirchner nos presentó una ley para que fuéramos Zona Fría, donde el gas es más barato por la cantidad de uso que se le da”, expresó el jefe comunal.

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En ese marco, aseguró que el Gobierno nacional envió al Congreso una iniciativa que, entre otros cambios, quitaría a Pehuajó del esquema de beneficios. “El señor Milei ha mandado una ley al Congreso para que saquen a Pehuajó de Zona Fría”, sostuvo.

Zurro consideró que la medida sería “muy dura” para los vecinos y vinculó la decisión a una política de confrontación con la provincia de Buenos Aires.

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“Milei, en su afán por destruir los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires, también se mete con todos los provincianos, no solo con el gobernador y los intendentes”, afirmó. Además, remarcó las condiciones climáticas que atraviesa el distrito durante el invierno y cuestionó el desconocimiento del Presidente sobre la realidad del interior bonaerense. “Tendría que venir un 3 de julio al Partido de Pehuajó”, señaló.

Por último, el intendente sostuvo que la eventual eliminación del beneficio se suma al recorte de fondos nacionales hacia la provincia y llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre el rumbo del Gobierno nacional. “Parecería que no le alcanza con los 22 billones que nos sacó a los provincianos, ahora nos quiere sacar Zona Fría”, concluyó.