Preocupación en San Nicolás: la asistencia alimentaria ya alcanza al 80% de los alumnos de escuelas públicas
Más de 22 mil estudiantes acceden a desayuno, merienda o almuerzo a través del SAE en un contexto social cada vez más complejo.
En San Nicolás, al menos el 80% de los alumnos que asisten a escuelas públicas recibe algún tipo de asistencia alimentaria. La matrícula de los niveles inicial, primario y secundario ronda los 23.000 estudiantes: casi 17.000 desayunan o meriendan en la escuela y más de 5.000 también almuerzan.
De acuerdo a lo que publicó diario El Norte, aunque hay superposiciones según el turno, la mayoría de los chicos accede a alimentos dentro de los establecimientos, en un escenario económico que sigue deteriorándose.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, seis de cada diez niños, niñas y adolescentes del país están bajo la línea de pobreza, y cerca de un tercio no accede regularmente a una alimentación adecuada.
El SAE y los reclamos por financiamiento
El Servicio Alimentario Escolar (SAE) es un programa de la Provincia de Buenos Aires destinado a garantizar la alimentación de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Alcanza a más de 2.500.000 chicos en más de 11.000 escuelas bonaerenses.
Para 2026, el Consejo Escolar adjudicó la provisión de alimentos a seis empresas y aprobó un menú semanal que incluye desayuno o merienda con leche, panificados y fruta, además de opciones sin TACC. El almuerzo contempla platos como milanesa con ensalada, arroz con pollo, fideos con estofado, carne al horno con puré y pollo con vegetales, siempre con fruta de postre.
Desde la Provincia advierten una caída en los aportes nacionales. Según el ministro Andrés Larroque, en 2025 la transferencia fue un 20,6% menor que en 2023 y hoy la Nación cubre una porción reducida del financiamiento.
El gobierno bonaerense, en tanto, elevó la inversión mensual del SAE a $54.000 millones, con un presupuesto anual superior a $553.000 millones para sostener el servicio.
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