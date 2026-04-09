La obra destinada a convertir la Ruta Nacional 5 en autovía fue paralizada y la mayoría del personal que trabajaba en el lugar fue despedido, una vía considerada estratégica para la conectividad del agro y el transporte hacia Vaca Muerta.

Ads

Se trata del tramo entre Mercedes y Suipacha, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, 48 operarios ya recibieron sus telegramas de despido y en las próximas horas se sumarían al menos otros 15, lo que configuraría un recorte masivo de personal en el obrador.

La decisión fue tomada por la empresa Vial Agro tras la acumulación de deudas por certificados de obra impagos.

Ads

Puede interesarte

La diputada provincial Silvina Vaccarezza (Cambio federal, de Alberti) presentó un proyecto de declaración manifestando su preocupación por la paralización de las obras. En la iniciativa, la legisladora fundamentó su pedido en que la interrupción de los trabajos estaría vinculada a una deuda acumulada por parte del Gobierno Nacional con la empresa encargada de la ejecución.

En ese marco, Vaccarezza también puso el foco en la necesidad de conocer cuál fue el destino de los fondos internacionales que estaban previstos para este tipo de obras, provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial, a través del BIRF.

Ads

“La paralización de esta obra no solo implica un freno al desarrollo de infraestructura, sino que además expone a miles de usuarios a seguir transitando una ruta con altos niveles de siniestralidad”, expresó al respecto Vaccarezza.

En igual forma se expresó el legislador radical Valentín Miranda, de Trenque Lauquen. “Quienes transitamos a diario esa ruta estamos cansados del abandono y de la falta de respuestas. Una obra detenida no sólo deja a trabajadores sin empleo: también expone a miles de vecinos a un riesgo constante. No queremos más víctimas fatales. Por eso seguimos insistiendo y pidiendo por la reactivación y concreción de esta obra de manera urgente”, señaló.

🚧 Ruta 5 paralizada: la obra para convertir en autopista el tramo Mercedes–Suipacha quedó frenada tras el despido masivo de trabajadores por parte de Vial Agro. 🧵 pic.twitter.com/Em0wsmc9UX — Valentín Miranda (@valenmirandaok) April 8, 2026