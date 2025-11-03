“Es una situación económica realmente grave, de emergencia"

“La actividad económica, cuando uno la compara contra el año 2023, en este año 2025, el sector industrial se encuentra 10 puntos por debajo de lo que se encontraba en el año 2023. El comercio, casi 8 puntos por debajo. La construcción, 25 puntos de caída, nos muestra respecto del año 2023. El agro muestra un buen desempeño, sobre todo porque el año 2023 fue el año en el que sufrió una sequía, una de las peores sequías de la historia”.

“Estamos transitando una recesión en el país y con especial impacto en la provincia de Buenos Aires”.

“La industria es uno de los principales sectores afectados”.

“En todas las regiones de la provincia de Buenos Aires se observan caídas de la actividad económica, no hay distinción de regiones”

“La provincia de Buenos Aires es una provincia diversificada, rica en distintos tipos de actividades productivas, y sin embargo, esta situación que estamos viviendo afecta por igual a todo el territorio bonaerense”.

"La destrucción de empresas genera destrucción de puestos de trabajo. El incremento en las tasas de desempleo es una constante, ha sido una constante desde el año 23".

Tenemos 172.000 nuevos desocupados en la provincia de Buenos Aires. Si hablamos solo de empleos registrados del sector privado, solo registrado el sector privado, hay menos 40.000 empleos registrados privados, menos, tenemos en la provincia de Buenos Aires

"La deuda de Nación con la provincia que se acumula es de 13 billones de pesos. Hemos iniciado demandas ante la Corte Suprema de Justicia. No tenemos respuesta"

“Durante este año vamos a invertir 2,4 billones de pesos. Mientras Nación contribuye a destruir puestos de trabajo, la provincia contribuye a crearlos. Fueron creados 20 mil puestos a través de la inversión pública, en forma directa e indirecta”.