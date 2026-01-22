El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, anunció la licitación para la Etapa 2 de la obra de refacción y renovación integral de la Rambla de la ciudad de Mar del Plata y brindó de detalles del avance de los trabajos, actualmente en ejecución.

La inversión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es de $21.409 millones para intervenir 41.505 m2 de esta obra fundamental del patrimonio argentino. La misma, según indicaron desde dicha cartera, “se proyectó con altos estándares de calidad desde el pliego de licitación, tanto en la elección de los materiales utilizados como en la modalidad de ejecución” y es, además, “la primera obra de puesta en valor integral desde su inauguración en el año 1941”.

Los trabajos implican la refacción y renovación integral de la Rambla y los espacios comunes, con tareas de recuperación, restauración y recambio de pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad y equipamiento urbano. Incluyen además la restauración del boulevard y recovas; la reparación de los desagües pluviales y cloacales; la renovación del sistema de iluminación y la reconstrucción de los sectores verdes, divididos en 9 sectores de obra, y organizados en dos etapas.

En su exposición, Katopodis expresó: “Vinimos a explicar la etapa 2 de la renovación integral de la Rambla y a dar cuenta de los avances a representantes y actores de la sociedad civil para que se apropien de esta obra, sean portavoces y que la comunidad y los turistas conozcan esta gran inversión que es un compromiso del Gobernador Axel Kicillof”.

Y continuó: “Es la primera renovación que se hace en 85 años desde su inauguración en 1941. Son más de 41.000 m2 en total que, en plena temporada, se están interviniendo y que no se trata solo del recambio de los solados, sino de trabajos estructurales e integrales, con altos estándares de calidad, que incluyó estudios para fabricar las baldosas iguales a las originales”.

“Tenemos la responsabilidad de invertir recursos y explicar qué proyecto tenemos cuando hacemos intervenciones como estas, que recuperan y cuidan nuestro patrimonio. Somos un gran país y merecemos que Mar del Plata vuelva a brillar”, concluyó.

Mientras los trabajos de la Etapa I se encuentran en marcha en distintas áreas, la Etapa II comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, que incluyen los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de cada uno de los edificios.

Las intervenciones incluyen, por un lado, obras estructurales que resultan fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como retiro de solados, Tendido de una nueva red cloacal y de agua corriente; desobstrucción, renovación y/o recuperación de la red de desagües pluviales; y la renovación total de los cielorrasos y baños públicos.

Asimismo, las obras de restauración edilicia, que buscan recuperar los valores patrimoniales del conjunto, implican componentes técnicos, como también aspectos estéticos y formales.

“Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional y de interés provincial, resignificando la identidad de la rambla y de la ciudad. Este nuevo espacio mejorado para el disfrute de las y los marplatenses fomenta la integración urbana y social, a la vez que Impulsa el turismo. A su vez, permitirá disminuir la contaminación visual en el frente costero y optimizar la seguridad peatonal de los y las habitantes y más de 3 millones de turistas que transitan esta zona cada año”, subrayaron.